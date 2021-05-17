Песков: в России крайне обеспокоены происходящим на палестино-израильской границе

В России крайне обеспокоены ростом числа погибших в результате столкновений на палестино-израильской границе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы крайне обеспокоены в связи тем, что такие удары имеют место, особенно принимая во внимание, что в здании располагались офисы ведущих мировых СМИ. Мы крайне обеспокоены растущим числом человеческих жертв», — прокомментировал представитель Кремля недавний удар израильской армии по зданию в секторе Газа, где располагались офисы СМИ.

Песков добавил, что пока российский лидер Владимир Путин ни с кем лично не контактировал по происходящему в регионе.

Ранее израильская армия сообщила, что ХАМАС выпустил в сторону Израиля из Газы 60 ракет за ночь. Также стало известно, что 54 истребителя ВВС Израиля поразили 35 военных объектов в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

МИД России выступил с осуждением применения силы против мирного населения в Израиле и Палестине и призвал стороны прекратить конфронтацию. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что предложение о встрече лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса в Москве остается в силе.