В Кремле прокомментировали идею Киева об обмене Медведчука на осужденных украинцев

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не может серьезно рассматривать предложение Киева об обмене главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.

«Мы заметили это заявление», — уточнил представитель Кремля.

По его словам, скорее всего, здесь речь идет об «украинской внутриполитической кухне».

«Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в Киеве не исключают обмена Медведчука на осужденных в Российской Федерации граждан Украины. Суд отправил главу политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест 13 мая. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму.