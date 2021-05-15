«Ъ»: Лукашенко в третий раз за год посетит Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует третий за год визит в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в Минске и Москве.

Как рассказал изданию источник, близкий к Кремлю, переговоры должны состояться до конца мая, при этом точная дата не разглашается, чтобы избежать спекуляций в случае переноса мероприятия. Кроме того, не уточняется, какой именно российский город станет местом встречи президентов.

По данным «Ъ», третьи за год переговоры Путина и Лукашенко пройдут в закрытом формате, как и две предыдущие встречи в Сочи и Москве. Источники поясняют, что частота встреч глав государств связана с работой над «дорожными картами» по интеграции стран, которую планируется завершить к осени.

По словам собеседника агентства с белорусской стороны, на данный момент продолжаются обсуждения налогово-таможенной и нефтегазовой союзных программ, остальные 26 уже полностью готовы.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора договорились о скорой встрече.