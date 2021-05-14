МИД Чехии ответил на включение в список недружественных стран

В МИД Чехии прокомментировали решение России внести страну в перечень недружественных стран. Соответствующее заявление приводит РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается чешской стороной «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками.

В министерстве также утверждают, что это «полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности в том, что касается обязательства подписавших ее сторон обеспечивать надлежащее функционирование диппредставительств и принципа недискриминации между государствами».

Чешские дипломаты также выразили мнение, что Россия выбирает путь конфронтации в ущерб себе. В их заявлении отмечается, что данная мера со стороны Москвы также «окажет косвенное влияние на возможное развитие контактов между обычными гражданами, на туризм или развитие торговых отношений».

«Этот акт российского правительства не меняет первоначального решения (кабмина Чехии) об ограничении численности сотрудников в посольстве РФ в Праге», — подчеркивается в сообщении.

В МИД также убеждены, что «в отличие от действий» российской стороны шаг Праги «полностью соответствует международному праву».

В пятницу, 14 мая, стало известно, что российское правительство включило США и Чехию в перечень недружественных государств.

Ранее в МИД России заявили о создании списка стран, которые получат статус «недружественных» России.

Согласно указу президента России Владимира Путина, «недружественным» государствам запретят нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве. Лимит сотрудников для каждого посольства будет устанавливать российское правительство. Другие конкретные меры против «недругов» пока не раскрываются, но известно, что они не будут касаться бизнеса.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.