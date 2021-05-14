Россия предложила новый формат переговоров по конфликту Израиля и Палестины

Россия предлагает организовать встречу для обсуждения конфликта Израиля и Палестины в новом формате — 4+4+2+1». Об этом говорится в заявлении МИД России, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

«Предлагаем организовать министерскую встречу по формуле «4+4+2+1»: ближневосточный «квартет» (Россия, США, Евросоюз и ООН) + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина и Израиль + Саудовская Аравия как автор Арабской мирной инициативы», — говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве также заявили о готовности пригласить к переговорам Лигу арабских государств.

В министерстве иностранных дел уточнили, что Россия ведет необходимую работу на разных уровнях с целью прекратить боевые действия и создать необходимые условия для запуска прямого политического диалога между Израилем и Палестиной.

Кроме того, Москва призывает в кратчайшие сроки созвать министерскую встречу «квартета».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт напрямую затрагивает интересы России.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали из-за беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного.