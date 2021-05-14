Посол Израиля назвал условие прекращения обстрелов Газы

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что Иерусалим готов прекратить огонь после того, как палестинские группировки прекратят обстрелы Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это наше единственное условие. Чтобы они занимались вопросами здравоохранения, канализаций, обучения и так далее в Газе. Они же вроде как ей руководят?» — сказал Бен Цви.

Также дипломат призвал Палестину заниматься экономическими вопросами Газы, чтобы ее жителям хорошо жилось, «а не пускать ракеты по Израилю».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт напрямую затрагивает интересы России.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.