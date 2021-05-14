Путин заявил, что палестино-израильский конфликт напрямую затрагивает интересы России

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности поручил доложить ему об обострении конфликта между Израилем и Палестиной, передает РИА «Новости».

«Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», – подчеркнул глава государства.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного и шестилетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что по Израилю из сектора Газа с начала эскалации было выпущено 1800 ракет.