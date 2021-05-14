Путин прокомментировал арест Медведчука

Президент России Владимир Путин прокомментировал домашний арест председателя политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, передает РИА «Новости».

«Похоже, теперь всех на Украине, кто работает с Российской Федерацией, будут привлекать к ответственности», — сказал глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук является для Путина украинским политиком, который придерживается желания нормализации отношений между Россией и Украиной.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. 11 мая в доме Медведчука прошли обыски, 12 мая политик получил статус подозреваемого, на следующий день его поместили под домашний арест.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что арест Медведчука лишил его возможности «откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности».