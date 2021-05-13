Песков назвал новые сообщения про отель в Геленджике ерундой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространившиеся в СМИ материалы по отелю в Геленджике и заявил, что глава государства Владимир Путин не имеет какого-либо отношения к данному объекту.

«Честно говоря, я даже не слышал о каком-то материале Би-би-си. Что бы там ни было, это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что не видит оснований для возвращения в будущем к этой теме.

Ранее издание «Би-би-си» рассказало о документах, связанных со строительством этого здания и охватывающих период от начала стройки в середине 2000-х до начала 2010-х.

В феврале Песков уточнял, посещал ли Путин здание в Геленджике.

До этого бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что он является бенефициаром особняка в Геленджике. По его словам, здание станет апарт-отелем.