Украина намерена выйти из соглашения СНГ о сотрудничестве в таможенных вопросах

Украина приняла решение о выходе из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных вопросах, передает ТАСС.

«Проект закона Украины «О выходе из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года и проект соответствующего распоряжения кабинета министров Украины одобрен», — заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров.

Теперь документ поступит на утверждение в Верховную раду, а после на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Соглашение было подписано 15 апреля 1994 года в Москве странами — участницами СНГ. Оно предполагает сотрудничество членов Содружества для улучшения пассажирского и грузового сообщения, осуществления правильного взимания таможенных пошлин, сборов и других платежей, а также использования таможенных льгот, и недопущения правонарушений в этой области.

В апреле правительство Украины одобрило выход страны из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных.