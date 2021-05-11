Песков прокомментировал решение Путина по выходу России из ДОН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение главы государства Владимира Путина о выходе Российской Федерации из Договора по открытому небу (ДОН).

«Основное положение российской аргументации неоднократно излагались Путиным. Если США вышли из договора, то они все равно пользуются инфой через НАТО», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о причине такого решения.

11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации РФ Договора по открытому небу. Документ был размещен в базе данных нижней палаты во вторник 11 мая.

Договор по открытому небу является одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ был подписан 24 марта 1992 года в городе Хельсинки. Он позволяет 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях. При этом процедура выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу закончилась 22 ноября 2020 года.