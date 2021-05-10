Путин заявил о хорошем уровне антител после вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о хороших показателях по антителам к коронавирусу после прививки. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что анализ на наличие антител у него взяли 9 мая и результат оказался позитивным.

По словам главы государства, в настоящее время специалисты говорят о коэффициенте позитивности. «Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», — добавил Путин.

23 марта президент РФ сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили.

Второй компонент вакцины Путин получил 14 апреля. По словам российского президента, у него появился хороший иммунный ответ уже после первого укола прививки от коронавируса.