Кузена Елизаветы II заподозрили в попытках продать «доступ к Кремлю»

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Принц Майкл Кентский во время посещения здания бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа в... Принц Майкл Кентский во время посещения здания бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа в...
Принц Майкл Кентский во время посещения здания бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа в...
Михаил Киреев/РИА Новости

Двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принца Майкла Кентского обвинили в попытках продать «доступ к Кремлю», сообщает The Times.

По заявлению издания, член королевской семьи якобы предложил свои услуги во время беседы с работавшими под прикрытием репортерами, которые выдавали себя за представителей фирмы из Южной Кореи.

Принц Майкл предположительно сообщил, что может совершить поездку в Россию для продвижения интересов компании в Кремле за гонорар в 10 тысяч фунтов стерлингов (около $13,9 тысячи) в день.

Сам кузен британской королевы обвинения СМИ отвергает. Его представители указывают на то, что у принца нет никаких «особых отношений» с президентом России Владимиром Путиным, они не контактировали с момента последней встречи в июне 2003 года.

Кроме того, в офисе принца Майкла подчеркнули, что он не смог бы выполнить приписываемое ему «обещание», так как подобные встречи невозможны без согласия британского посольства и помощи Российско-британской торговой палаты.

В 2018 году издание The Sun сообщило, что принц Майкл Кентский тайно посетил Москву.