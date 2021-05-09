Кузена Елизаветы II заподозрили в попытках продать «доступ к Кремлю»

Двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принца Майкла Кентского обвинили в попытках продать «доступ к Кремлю», сообщает The Times.

По заявлению издания, член королевской семьи якобы предложил свои услуги во время беседы с работавшими под прикрытием репортерами, которые выдавали себя за представителей фирмы из Южной Кореи.

Принц Майкл предположительно сообщил, что может совершить поездку в Россию для продвижения интересов компании в Кремле за гонорар в 10 тысяч фунтов стерлингов (около $13,9 тысячи) в день.

Сам кузен британской королевы обвинения СМИ отвергает. Его представители указывают на то, что у принца нет никаких «особых отношений» с президентом России Владимиром Путиным, они не контактировали с момента последней встречи в июне 2003 года.

Кроме того, в офисе принца Майкла подчеркнули, что он не смог бы выполнить приписываемое ему «обещание», так как подобные встречи невозможны без согласия британского посольства и помощи Российско-британской торговой палаты.

В 2018 году издание The Sun сообщило, что принц Майкл Кентский тайно посетил Москву.