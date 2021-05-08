«Ъ» подсчитала количество выходных Путина за год

За последний год у президента России Владимира Путина было 59 выходных, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе данных официального графика главы государства.

Так, с 7 мая 2020 года по 7 мая 2021 года российский лидер работал 306 дней, причем за это время он выполнил 737 дел без учета работы с документами и переездов, указано в материале.

За последний год самыми частыми в списке дел главы государства стали телефонные переговоры, они составили 23% от общей загруженности Путина. Как отмечает издание, раньше первое место занимали встречи, которые в среднем занимали примерно 33% рабочего графика президента.

Кроме того, за этот период Путин поставил рекорд по количеству телефонных звонков за все время своего президентства, их число составило 175. Предыдущий рекорд был установлен российским лидером в 2004-2005 годах – 153 звонка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про поездку Владимира Путина на выходные в республику Тува, где глава государства отдыхал в тайге.