Путин заявил о поддержке Таджикистана в связи с обострением в Афганистане

Президент России Владимир Путин на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что в Россия поддерживает Душанбе в связи с обострением обстановки в Афганистане после начала вывода войск НАТО из этой страны.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24»

«Сейчас в регионе вопрос безопасности — это вопрос номер один. С учетом заявления США о выводе войск — практически больше половины они уже вывели — сразу после заявления обстановка в Афганистане резко обострилась», — сообщил Рахмон.

Президент Таджикистана отметил, что его страна имеет одну из самых протяженных границ с Афганистаном.

«Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы поддержать вас, — в Таджикистане функционирует 201-я военная база российских Вооруженных сил. Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил», — ответил Владимир Путин, назвав озабоченность таджикского лидера ситуацией в Афганистане «обоснованной».

Эмомали Рахмон находится в Москве с официальным визитом по приглашению Владимира Путина, он будет присутствовать при проведении Парада Победы 9 мая.