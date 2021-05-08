Зеленский обратился к украинцам перед Днем Победы

День памяти и примирения, отмечаемый на Украине 8 мая, не является заменой Дня Победы, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Когда мы говорим «больше никогда», мы имеем в виду очень конкретное «никогда не забывать». Поэтому во многих странах и отмечают этот день – памяти и примирения. И у нас это не замена 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее», – пояснил глава государства.

Он также призвал никогда не забывать, что «нацизм был абсолютным злом», и подчеркнул, что пытающиеся его оправдать «заслуживают только осуждения».

«Никогда не забывайте, что украинцы воевали против нацизма вместе с десятками народов. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими», – добавил Зеленский.

День памяти и примирения отмечается на Украине 8 мая, а 9 мая в стране празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо Дня победы в Великой Отечественной войне.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан и лидеров иностранных государств, в том числе Украины, с годовщиной победы в ВОВ.