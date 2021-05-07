Байден заявил, что встретится с Путиным в июне
Катерина Медведева
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Президент США Джо Байден заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в июне. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, американская сторона в состоянии организовать встречу в июне, однако в настоящий момент нет конкретных дат и места проведения.
«Это прорабатывается», — отметил Байден в ходе пресс-конференции.
В апреле Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что официального ответа по участию Путина в саммите с американским лидером не было. По словам представителя Кремля, данное предложение изучается.
Ранее Словения заявила о готовности стать местом встречи Путина и Байдена.
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