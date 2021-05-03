Назван самый богатый россиянин

Владелец и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин стал самым богатым человеком России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние Потанина оценивается в $32 млрд. С начала года он потерял $622 млн, заработал $2 млрд.

Вторым самым богатым россиянином стал основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, который владеет $28,4 млрд.

Единственной россиянкой в рейтинге оказалась основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук: в 2021 году она заработала $443 млн.

Ранее в Лос-Анджелесе скончался 87-летний миллиардер, филантроп, коллекционер современного искусства и предприниматель Илай Броуд. Состояние Броуда оценивается в $6,9 млрд. Он занимал 85-ю строчку в рейтинге богатейших американцев Forbes Real-Time.