Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам послания Федеральному собранию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения касаются правительства и других органов власти.
Финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных документом, Путин поручил обеспечить кабмину. Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 июня 2021 года, а далее предоставлять отчет один раз в квартал. Ответственным за это назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
21 апреля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В своей речи президент обратил особое внимание на социально-экономические проблемы, а также пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России.
Красной нитью через выступления главы государства прошли проблемы, вызванные пандемией COVID-19. Кроме того, российский лидер анонсировал ряд новых выплат для россиян. Обращение к Федеральному собранию длилось 1 час 20 минут.
Позже были названы возможные источники финансирования поручений Путина, а председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил реализацию послания в 400 млрд рублей.