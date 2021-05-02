Президент Колумбии заявил о введении войск в города, где продолжаются протесты

Президент Колумбии Иван Дуке приказал направить военных в города, где все еще идут акции протеста против налоговой реформы. Демонстрации происходят с нарушением общественного порядка.

«Фактор военного присутствия будет действовать в городах, где есть большой риск для жизней граждан», — сообщил Дуке в ходе выступления, размещенного на странице в Twitter.

Президент обратил внимание, что военные «обучены работать в городских условиях и будут оказывать поддержку полицейским».

По всей Колумбии начались манифестации против налоговой реформы. В результате беспорядки наблюдались в Боготе, Кали, Медельине, а также других городах. В пятницу, 30 апреля, власти согласилось изменить текст реформы.

Ранее бомба взорвалась в колумбийском муниципалитете рядом с мэрией. Предварительно установлено, что пострадавших 17. Люди получили различные по тяжести травмы и находятся в больнице. Большинство из раненых — сотрудники администрации.