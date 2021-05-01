Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ
Ольга Якушева
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Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС России Павла Барышева. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Барышев занимал пост заместителя главы МЧС с 2 февраля 2017 года.
«Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.
Указ вступает в силу с 1 мая. Причины снятия Барышева с должности не уточняются.
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