Речь Байдена в Конгрессе собрала гораздо меньше зрителей, чем аналогичная речь Трампа

Зрителями обращения президента США Джозефа Байдена к Конгрессу стали около 11,6 миллиона человек. Как сообщает издание Deadline со ссылкой на предварительные данные исследовательской службы Nielsen, это почти на два млн человек больше, чем число зрителей вручения премии «Оскар».

Отмечается, что при этом число зрителей сильно уступает смотревшим аналогичное обращение экс-президента США Дональда Трампа. На фоне общего снижения количества зрителей масштабных мероприятий по телевидению, обращение Байдена было одним из наименее просматриваемых первых обращений президентов к Конгрессу за последние годы.

Церемонию вручения кинопремии «Оскар» на американском телеканале ABC смотрели всего 9,8 млн человек, что стало самым низким показателем за всю историю рейтингов.

Обращение Трампа к Конгрессу в 2017 году по телевидению смотрели около 48 млн человек.

Ранее глава Белого дома неоднократно допускал оплошности в своей речи. Так, на прошлой неделе он во время выступления по ситуации с коронавирусом перепутал слова, сказав «салун» вместо «салон».

До этого глава Соединенных Штатов, выступая с речью по вопросам, которые связаны с Россией, оговорился в фамилии президента РФ Владимира Путина, назвав того «Клутиным».