Блинкен сообщил о планах посетить Украину на следующей неделе
Ольга Якушева
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует посетить Украину на следующей неделе. Об этом сообщает CBS News.
По его словам, это связано с напряженностью отношений между Россией и Украиной.
Ранее источники CNN сообщали, что Блинкен в мае может посетить Украину. По данным телеканала, визит Блинкена в Киев должен «снизить беспокойство» украинской стороны в связи с возможной встречей предстоящим летом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.