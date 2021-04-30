Блинкен сообщил о планах посетить Украину на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует посетить Украину на следующей неделе. Об этом сообщает CBS News.

По его словам, это связано с напряженностью отношений между Россией и Украиной.

Ранее источники CNN сообщали, что Блинкен в мае может посетить Украину. По данным телеканала, визит Блинкена в Киев должен «снизить беспокойство» украинской стороны в связи с возможной встречей предстоящим летом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.