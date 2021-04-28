МИД Индии заявил об установлении нового диалога с Россией

МИД Индии рассказал об установлении нового диалога с Россией. Об этом сообщает пресс-служба индийского ведомства.

Отмечается, что соответствующее заявление было опубликовано после разговора премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина.

«Лидеры отметили возможности для расширения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в том числе водородной экономики. Лидеры решили установить новый диалог «2+2» на уровне министров с участием министров иностранных дел и обороны обеих стран», — сказано в сообщении.

Как отмечается в тексте, во время разговора Моди и Путин обратили внимание на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества в различных сферах в духе особого и привилегированного партнерства.

Также в сообщении говорится, что индийский премьер ожидает в конце текущего года визита российского лидера для участия в двустороннем саммите. В свою очередь, Путин заверил Моди в полной поддержке Россией успеха председательства Индии в БРИКС в 2021 году, дополняют в ведомстве. Лидеры двух стран договорились поддерживать тесный контакт по двусторонним и международным вопросам.

В завершение Моди поблагодарил Путина за поддержку индийской космической программы «Гаганьян» и завершение российского этапа подготовки четырех космонавтов этой программы.

Ранее стало известно, что второй самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Индию.