Спецпредставитель президента РФ отреагировал на обвинения Киева в кибератаках

Обвинения в кибератаках со стороны Киева в адрес России бедоказательны. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, пишет «Интерфакс».

«Я устаю комментировать не только обвинения Киева, там просто уже какое-то сумасшествие творится, а вообще все западные эти обвинения — они строятся по одному клише», — сказал он.

По его словам, это «просто обзывательства, очернение, а в примитиве просто пропаганда».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) Украины заявила, что задержала жителя Запорожья, который подозревается в планировании вирусной атаки на интернет-ресурсы украинских государственных институтов. Как заявили в Киеве, подготовка шла по заданию Кремля. Хакер якобы должен был прислать чиновникам файл со шпионским программным обеспечением.

Ранее в Службе внешней разведки России назвали «бредом и словоблудием» обвинения со стороны США в кибершпионаже.