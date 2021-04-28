Полномочия премьер-министра предложили расширить в Белоруссии

Председатель белорусской Конституционной комиссии Петр Миклашевич рассказал, что полномочия премьер-министра страны могут быть расширены. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, также могла бы быть усилена роль премьера в формировании правительства.

«Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства», — уточнил Миклашевич.

Он обратил внимание, что такое усиление полномочий премьера находится в рамках конституционных функций президента и правительства Белоруссии.

Расширение полномочий «направлено на повышение роли премьер-министра и усиление как его ответственности, так и ответственности правительства в целом», обратил внимание председатель Конституционной комиссии.

Ранее сообщалось, что референдум по конституции Белоруссии пройдет в январе-феврале 2022 года.