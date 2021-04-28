Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия скоро представит список недружественных стран, и ждать осталось недолго. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — сказал Лавров.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что готовится список недружественных России государств. В этот перечень точно войдут Соединенные Штаты. Недружественным странам, вошедшим в список, запретят нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве.

До этого Захарова вспомнила слова писателя Карела Чапека про дураков из-за высылки дипломатов РФ из Чехии.

23 апреля Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия зарубежных стран.