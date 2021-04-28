Госсекретарь США допустил возможность переговоров с Россией по стратстабильности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что при отсутствии «эскалации» со стороны России, в будущем возможны переговоры двух стран по cтратегической стабильности. Об этом сообщает CNN.

«Если он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) решит не проводить эскалацию, я думаю, что мы можем работать вместе по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности. Мы продлили СНВ-3, можно больше сделать в этой области», — сказал Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что не знает, принял ли Путин приглашение американского президента Джозефа Байдена посетить саммит.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге для журналистов, что сроки потенциального российско-американского саммита пока не подтверждены.

Также сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной встрече Путина с Байденом.

25 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча российского и американского лидеров может состояться в июне.