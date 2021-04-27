Президент Эквадора обратился к Путину насчет вакцины от коронавируса

Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что отправил главе России Владимиру Путину, в котором попросил оказать помощь с вакцинацией населения республики от коронавируса, передает РИА «Новости».

«Президенту России направлено письмо с просьбой о поддержке в вопросе вакцин», — сказал Лассо, представляя будущий состав эквадорского правительства.

По словам политика, он и новое правительство «уже инициировали процедуры» для ускорения поставок вакцин против COVID-19.

Лассо также сообщил, что аналогичные запросы он направил президенту США Джо Байдену и лидеру КНР Си Цзиньпину. Политик просит у Китая ускорить уже согласованные поставки, а также одобрить новые.