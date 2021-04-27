Президент Эквадора обратился к Путину насчет вакцины от коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что отправил главе России Владимиру Путину, в котором попросил оказать помощь с вакцинацией населения республики от коронавируса, передает РИА «Новости».

«Президенту России направлено письмо с просьбой о поддержке в вопросе вакцин», — сказал Лассо, представляя будущий состав эквадорского правительства.

По словам политика, он и новое правительство «уже инициировали процедуры» для ускорения поставок вакцин против COVID-19.

Лассо также сообщил, что аналогичные запросы он направил президенту США Джо Байдену и лидеру КНР Си Цзиньпину. Политик просит у Китая ускорить уже согласованные поставки, а также одобрить новые.