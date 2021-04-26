В МИДе ФРГ оценили возможный саммит Путина и Байдена

Возможный саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена повлиял бы положительно на ситуацию во всем мире. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, пишет РИА «Новости».

По его словам, такая встреча была бы «полезной» не только для американо-российских отношений, но и для всего мира.

В то же время Маас, комментируя строительство газопровода «Северный поток — 2», отметил, что проект нужно завершить.

Ранее Маас отметил, что не существует альтернативы диалогу с Россией.

21 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское и американское правительства рассматривают возможность встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

В середине апреля глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. После этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с помощником главы Белого дома по нацбезопасности Джейкобом Салливаном подготовку к встрече президентов.