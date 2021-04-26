В МИД ФРГ заявили о безальтернативности диалога с Россией

Не существует альтернативы диалогу с Россией. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, пишет ТАСС.

Министр положительно оценил недавнее предложение США провести встречу с Россией на высшем уровне.

«Это путь, которым мы в ЕС идем. Считаю, этому нет разумной альтернативы», — сказал Маас.

По его словам, прямое взаимодействие Москвы и Вашингтона очень полезно не только для российско-американских отношений, но и для ситуации во всем мире в целом.

21 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское и американское правительства рассматривают возможность встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

В середине апреля глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. После этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с помощником главы Белого дома по нацбезопасности Джейкобом Салливаном подготовку к встрече президентов.