МИД Австрии прокомментировало сообщения о месте саммита Путина и Байдена

Министерство иностранных дел Австрии прокомментировало сообщения о месте проведения саммита Путина и Байдена, сообщив, что конкретное место и время смогут определить только правительства этих стран, сообщает РИА «Новости».

«Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, принимают сами страны», — ответили в австрийском МИДе по поводу слухов о возможном проведении саммита в Вене.

В середине апреля МИД Австрии заявил, что их страна всегда готова к организации переговоров на высоком уровне. В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте также предложили свои дипломатические услуги. Третьим кандидатом на роль организатора предстоящих переговоров оказалась Чехия. Вице-премьер этой страны Ян Гамачек сообщил, что чешские послы в Москве и Вашингтоне представят каждой из сторон свое предложение.

Ранее Байден второй раз похвалил слова Путина на саммите по климату.