Правительство Тывы ушло в отставку
Анна Светлова
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Правительство Республики Тыва ушло в отставку в понедельник, 26 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Отмечается, что об этом заявил в понедельник на аппаратном совещании врио главы региона Владислав Ховалыг.
Как уточнил представитель пресс-службы, все члены республиканского кабмина будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности.
Президент России Владимир Путин 7 апреля снял с должности главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола по его собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва глава государства назначил Владислава Товарищтайовича Ховалыга, бывшего мэра административного центра региона, Кызыла.
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