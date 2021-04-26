Правительство Тывы ушло в отставку

Правительство Республики Тыва ушло в отставку в понедельник, 26 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Отмечается, что об этом заявил в понедельник на аппаратном совещании врио главы региона Владислав Ховалыг.

Как уточнил представитель пресс-службы, все члены республиканского кабмина будут продолжать работу в статусе исполняющих обязанности.

Президент России Владимир Путин 7 апреля снял с должности главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола по его собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва глава государства назначил Владислава Товарищтайовича Ховалыга, бывшего мэра административного центра региона, Кызыла.