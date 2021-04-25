Первостепенная задача России — воссоединиться с Донбассом. Такое мнение выразил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, сообщают «Аргументы недели».

«В случае организации свободного голосования за вхождение в состав РФ проголосует «абсолютное большинство» не только в расположенных на территории Донбасса», — говорится в сообщении.

По мнению эксперта, жители Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья также желают войти в состав РФ. Однако там у населения нет возможности свободно изъявлять свою волю, добавил он.

«Дать им возможность свободно проголосовать — это наша главная историческая задача», — сказал Марков.

Правительство Украины в апреле 2014 года начало военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Регионы объявили о независимости после событий на Украине в феврале 2014 года.

Также в 2014 году Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в соответствии со стандартами ООН. В поддержку вхождения выступили более 90% участников голосования.