Президент Чехии: связь торговца оружием Гебрева со взрывами во Врбетице установлена

Чешские следователи нашли связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Об этом сообщил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала FTV Prima.

Глава государства 25 апреля выступил с чрезвычайным телеобращением. Речь идет о событиях 2014 года.

«Боеприпасы должны были поступить в Болгарию», — подчеркнул Земан.

По его словам, имеются договоры купли-продажи, в которых фигурирует торговец оружием Гебрев.

«Болгарский след мы можем считать доказанным», — пояснил президент Чехии.

Кроме того, Земан назвал две рассматриваемые версии причин взрыва во Врбетице. Ими могут быть неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб. Он добавил, что перед окончательным заключением по взрывам надо получить итоги расследования.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Утверждалось, что российские спецслужбы якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека.

Ранее посольство России ответило шуткой на пост главы МИД Литвы о высылке дипломатов.