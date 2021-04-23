Кравчук выступил против приезда Зеленского в Москву

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что он против приезда президента Украины Владимира Зеленского в Москву. Об этом сообщает украинский «4 канал».

«(Россия) говорит: пусть президент Украины приезжает в Москву. Зачем? Мол, на поклон», — отметил он.

Кравчук предложил альтернативные варианты для встречи лидеров государств — Швейцария или Финляндия.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным может обернуться для главы украинского государства потерей власти.

До этого пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Зеленский обязательно отреагирует на приглашение российского лидера обсудить двусторонние отношения в Москве.

20 апреля Зеленский в ходе видеообращения предложил Путину встретиться в Донбассе. На что 22 апреля российский президент в ходе встречи в Кремле с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинского президента готовы принять в Москве для обсуждения путей нормализации двусторонних отношений.