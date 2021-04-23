В Раде Зеленскому объяснили, чем грозит отказ от встречи с Путиным

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным может обернуться для главы украинского государства потерей власти. Об этом он написал на странице в Facebook.

«Если поедет и договорится — есть шанс восстановить отношения с Россией, установить мир на Донбассе, начать восстановление экономики и шанс вернуть стране законность и правопорядок. Но тогда обязательно поссорится с американцами и британцами. Не поедет — все потеряет и уйдет с поста президента раньше срока и все равно поссорится с американцами и британцами», — говорится в сообщении.

Кроме того, Кузьмин отметил, что украинские националисты обвинят лидера Украины в предательстве в любом случае, поедет он на переговоры или же откажется.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Зеленский обязательно отреагирует на приглашение российского лидера обсудить двусторонние отношения в Москве.

До этого российский президент на встрече в Кремле с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Зеленского готовы принять в Москве для обсуждения путей нормализации двусторонних отношений.

20 апреля Зеленский в ходе видеообращения предложил Путину встретиться в Донбассе.