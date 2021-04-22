Путина вывели в эфир саммита по климату во время выступления Макрона

Организаторы онлайн-саммита по вопросам климата прервали выступление президента Франции Эммануэля Макрона, транслировавшееся в записи, речью российского президента Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном Youtube-канале государственного департамента США.

Отмечается, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в присутствии американского президента Джо Байдена объявил выступление лидера Франции. Однако в кадре на несколько секунд появился президент Индонезии Джоко Видодо. Затем в разгар выступления Макрона Блинкен заявил, что слово предоставляется Путину.

После того как президент России закончил выступление, Блинкен извинился за технический сбой и через некоторое время снова началась трансляция речи Макрона.

Ранее Путин в ходе климатического саммита отметил важность международных усилий в области климата.

Саммит по климату в 2021 году проходит в онлайн-формате. Согласно информации Белого дома, президент США пригласил лидеров более 40 стран принять в нем участие.