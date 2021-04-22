Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

«Лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что лидеры двух стран обсудят вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по ситуации в регионе, а также союзной тематики.

Эксперты предполагают, что главной целю приезда Лукашенко является получение финансовых средств, для чего он может использовать информацию о попытке госпереворота в Минске.