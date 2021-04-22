Байден вновь перепутал слова в ходе своего выступления

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления по ситуации с распространением коронавируса перепутал слова, сказав «салун» вместо «салон». Речь политика была опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер во время выступления отмечал сознательность граждан США, которые приняли участие в программе вакцинации на примере одного салона красоты в штате Огайо.

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