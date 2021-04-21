Песков назвал черту, за которую не следует переходить западу в отношениях с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что имел в виду президент под «красными линиями» для России в отношениях с Западом, перечислив среди прочего вопросы экономики и внутренней политики.

«Что касается «красных линий», то они очевидны. В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущений ущемления экономических интересов нашей страны», — рассказал Песков в интервью kp.ru

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин не является мечтателем, по словам пресс-секретаря, он трезво оценивает ситуацию с расходованием бюджетных средств и выделением денег на новые пособия для детей, неполных семей и беременных.