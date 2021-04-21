Жириновский пообещал 10 млн рублей тому, кто поднимет российский флаг над Киевом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил награду в 10 млн руб. тому, кто «повесит русский флаг над Киевом». С таким предложением он обратился к сотрудникам полиции, охранявшим помещения «Манежа» во время послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Кто повесит русский флаг над Киевом — 10 миллионов рублей. Я даю. Просто воткнуть флаг над Киевом. Готовьтесь», – сказал Жириновский.

В ходе послания Владимир Путин предостерег западные страны от «пересечения красных черт» в отношениях с Россией. По мнению Жириновского, слова президента означают, что в случае агрессивных действий Украины в Донбассе, Россия может принять ответные меры.

«Президент сказал: мы определим, когда будет эта красная линия, и потом думайте о своем будущем. Поэтому мы решим в Москве, президент решит – вот, пересекли красную линию. И даст приказ. И начнется умиротворение. А это значит — ликвидация тех, кто оказывает вредное воздействие на Донбасс и на нас», — сказал лидер ЛДПР.

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, говоря о внешней политике, заявил, что «Россия не хочет сжигать ни с кем мосты», но при необходимости будет подготовлен «асимметричный, быстрый и жесткий» ответ.

«Россия никому не позволит переходить красную черту. Эту красную черту в отношениях с другими странами Россия будет определять сама в каждом конкретном случае», — подчеркнул президент России.