Путин сравнил недругов России с персонажами «Маугли»

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сравнил недругов РФ с персонажами английского писателя Редьярда Киплинга.

Он отметил, что те, кто «цепляют Россию» по различным поводам схожи с пронырливыми обитателями джунглей из сказки про «Маугли».

«Вокруг них, как вокруг Шерхана, крутятся всякие табаки, подвывают, чтобы задобрить своего суверена», — сказал Путин.

По мнению главы государства, Киплинг — великий писатель.

Табаки — персонаж из сборника рассказов «Книга джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга, шакал, неизменный прихвостень тигра Шерхана.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

МИД РФ назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии «маразматическим парадом».

Российские власти также неоднократно заявляли, что не имеют отношения к приписываемому РФ «вмешательству» в американские выборы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.