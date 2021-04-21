Путин: России необходим мощный санитарный щит

России необходим мощный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, страна должна быть готова разрабатывать собственные тест-системы для любых новых инфекций в течение четырех дней, заявил российский президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«У нас должен быть мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности <...> В случае появления инфекций, такой же опасной как коронавирус – или, может быть, больше, не дай Бог, – Россия должна быть готова в течение четырех дней <...> разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину и приступить к ее массовому производству», – заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, лекарств от инфекций, в том числе инфекций, устойчивых к антибиотикам. При этом организовывать данный процесс необходимо с максимальным использованием российского оборудования и российских компонентов.

По словам Путина, данные задачи должны быть выполнены к 2030 году.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.