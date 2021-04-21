Путин сообщил, что через 3 года большинство госуслуг должны предоставлять дистанционно

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что через 3 года соотечественники должны получать большинство государственных услуг удаленно. По словам главы государства, также должны предоставляться такие услуги 24 часа в сутки.

Президент отметил, что 28 млн. семей получили выплаты на детей и не потребовалось никаких дополнительных справок.

«Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна. Без беготни по инстанциям. Уже через три года большинство услуг будут предоставляться дистанционно и круглосуточно», — сказал Путин во время обращения к Федеральному собранию.

Владимир Путин также поручил, чтобы губернаторы выстроили работу социальной сферы, ориентируясь на потребности семей и каждого человека.

Вопросы, связанные с взысканием алиментов, также должны решаться дистанционно при безусловном исполнении судебных решений, подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин поблагодарил россиян за работу во время пандемии. Президент выразил благодарность врачам, ученым, учителям и всем, кто внес вклад в борьбу с пандемией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.