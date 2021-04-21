Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за работу во время пандемии.

«Начало пандемии было временем абсолютной неопределенности. У меня лично была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания. Миллионы россиян, боровшихся с коронавирусом, работали быстро, качественно и на совесть», — сказал Путин.

Президент выразил благодарность врачам, ученым, учителям и всем, кто внес вклад в борьбу с пандемией.

Также глава государства поблагодарил предприятия непрерывного цикла, бизнес, гражданских и военных строителей, работников сельского хозяйства, а также работников социальных служб и волонтеров.

Путин подчеркнул, что россияне во время пандемии проявили выдержку, соблюдая «изматывающие, но необходимые меры предосторожности».

«Выдержку проявили граждане, соблюдая жизненно необходимые меры предосторожности. Тем самым мы поставили мощный заслон от пандемии. Миллионы стали волонтерами, выстраивая маршруты помощи», — заявил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.