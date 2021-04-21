Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором глава государства традиционно изложит свою оценку положения дел в государстве.

Отмечается, что данное послание является уже 27-м в новейшей истории РФ и 17-м для Путина.

Выступление лидера страны состоится в центральном выставочном зале «Манеж» и начнется в 12.00 по московскому времени. Продолжительность мероприятия не регламентирована.

Кроме того, подчеркивается, что в текущем году формат данного мероприятия был скорректирован из-за пандемии COVID-19. Например, журналистов предупредили о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима, а также наличие нескольких отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства проведет совещания со своей администрацией и правительством по подготовке к посланию Федеральному собранию.