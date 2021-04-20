Трамп в очередной раз заявил о своей симпатии к Путину

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему... Это хорошо, а не плохо», — сказал Трамп.

Отношения России и США обострились в конце 2016 года после избрания американским президентом Дональда Трампа, когда было заявлено о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в Соединенных Штатов. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о «российском вмешательстве» и обвинения в «сговоре Дональда Трампа с Россией». Мюллер подтвердил обвинения во «вмешательстве», которые опровергали в Кремле, но не вывил доказательств «сговора», наличие которого опровергали и в российском, и в американском правительстве.

В октябре прошлого года Трамп заявил, что испытывает симпатии к российскому коллеге Владимиру Путину, однако глава России, по его мнению, предпочел бы иметь дело с демократом Джозефом Байденом (действующий президент США — ред.).