В МИД отреагировали на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в Евросоюз

Экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, который предложил запретить россиянам въезд в ЕС, стоило бы пообщаться с руководством Турции и Греции на тему важности туристов из России. Об этом сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко, передает РИА Новости.

Ильвес ранее предложил временно запретить любые поездки россиян в страны Евросоюза. В качестве исключения граждане могли бы приезжать по семейным обстоятельствам. Он аргументировал это тем, что сейчас «на кону безопасность Европы». Он считает, что Россия представляет опасность для Европы. При этом глава МИД Эстонии не поддержал идею бывшего лидера страны.

«Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», — подчеркнул Грушко.

Ильвес сложил полномочия после двух сроков на посту президента в 2016 году. Впервые он стал главой государства в 2006 году, а в 2011 году он был переизбран.

Ранее в парламенте Эстонии раскритиковали идею запретить въезд россиянам в ЕС.