В Кремле подтвердили выступление Путина на саммите по климату

Президент России Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по климатическим вопросам, куда он был приглашен американским коллегой Джо Баденом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Кремль.

«Двадцать второго апреля президент РФ Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что российский лидер изложит подход России по вопросам налаживания международного сотрудничества в сфере решения глобальных климатических и экологических проблем.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин будет выступать вживую, а не в записи.

«Это будет выступление президента вживую», — ответил он на соответствующий вопрос.

Накануне, 18 апреля, Песков сообщал, что решение об участии президента России Владимира Путина в онлайн-саммите по климату примут после тщательного анализа вопросов по организации мероприятия.

Саммит по климату США намерены провести 22 – 23 апреля в онлайн-формате. Американский президент Джо Байден пригласил различных мировых лидеров, в том числе российского коллегу, всего приглашения были направлены 40 главам государств. На мероприятии затронут вопросы борьбы с изменением климата.